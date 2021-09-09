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Ford Motor, Hindistan'da üretimi sonlandırıyor

Ford Motor, Hindistan'daki iki fabrikasını kapatarak üretimi sonlandırma kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ford Motor, Hindistan'da bulunan iki fabrikasını da kapatacak. Karar, Ford'un Hindistan'daki 4 binden fazla çalışanını etkileyecek.

Hindistan'da üretim yapmaya devam etmenin kârlı olmaması nedeniyle alındığı belirtilen kararın uygulamaya geçirilmesinin yaklaşık 1 yıl alacağı ifade edildi.

General Motors da 2017 yılında Hindistan'dan çıkmıştı.