Ford Motor, Hindistan'da üretimi sonlandırıyor
Ford Motor, Hindistan'daki iki fabrikasını kapatarak üretimi sonlandırma kararı aldı.
Foreks
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Ford Motor, Hindistan'da bulunan iki fabrikasını da kapatacak. Karar, Ford'un Hindistan'daki 4 binden fazla çalışanını etkileyecek.
Hindistan'da üretim yapmaya devam etmenin kârlı olmaması nedeniyle alındığı belirtilen kararın uygulamaya geçirilmesinin yaklaşık 1 yıl alacağı ifade edildi.
General Motors da 2017 yılında Hindistan'dan çıkmıştı.