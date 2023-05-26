Ford’dan dev anlaşma

Bu anlaşmayla beraber Ford, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patentli şarj tasarımını benimseyen ilk büyük otomotiv üreticisi olurken ABD'deki en geniş yüksek hızlı şarj istasyonları ağına erişim elde etti.

Analistler, elektrikli araçların kabul görmesinden bu zamana kadar ki en büyük sıkıntılardan birinin şarj istasyonlarına olan erişim olduğunu söylüyordu.

Tesla, Kasım ayında patentli şarj istasyonu tasarımını diğer otomotiv üreticileri ve şarj ağı işletmelerine açacağını açıklamıştı.