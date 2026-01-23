Foxconn ve Mitsubishi'den elektrikli araç hamlesi: Yeni ortaklık pazarı hareketlendirecek

Japonya merkezli, kamyon ve otobüs şirketi Mitsubishi Fuso ile Foxconn olarak da bilinen Tayvan merkezli Hon Hai teknoloji grubu, yeni bir elektrikli otobüs şirketi kurmak için el sıkışırken iki şirket, yeni işletmeyi bu yılın ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Mitsubishi Fuso ve Foxconn, yeni şirkette yüzde 50'şer hisseye sahip olacak.

Sıfır emisyonlu elektrikli otobüsler, Japonya'nın orta kesiminde yer alan Toyama'da Mitsubishi Fuso fabrikasında üretilecek.

Elektrikli araç pazarında büyüme hedefi

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve elektronik üreticilerinden biri olan Foxconn, ürün gamını çeşitlendirmek amacıyla 2020 yılında elektrikli araç pazarına girmişti.

Anlaşmayı değerlendiren Foxconn'un Elektrikli Araçlar Strateji Direktörü Seki Jun, işletmeyi büyütme hedefiyle ilerlediklerini, bu nedenle Japonya'daki işi genişleterek elektrikli modellere yöneldiklerini belirtirken Mitsubishi Fuso Başkanı ve CEO'su Karl Deppen ise başarılı bir iş çıkarmayı umduklarını söyledi.