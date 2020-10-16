Foxconn'dan elektrikli araçlara yüzde 10 tedarik hedefi

16 Ekim 2020

Foxconn CEO'su Liu Young-way, Foxconn'un elektrikli araç üretmek istemediğini ancak toplam elektrikli araç üretiminin yüzde 10'una batarya, araç internet hizmetleri gibi kilit ürünleri tedarik etme hedefini açıkladı. Tayvan elektrikli araç sanayisini daha ileriye taşımanın amaçlandığı söyleyen Liu, hedefe 2025-2027 yılları arasında ulaşılmasının planlandığını ve kimi üreticilerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Aralarında Apple, Microsoft, Sony, Nintendo, Nokia ve Xiaomi'nin de dahil olduğu firmalara elektronik üretimi yapan ve tahmini olarak küresel tüketici elektroniklerinin yüzde 40'ını üreten Foxconn aynı zamanda 800 binin üzerindeki çalışanıyla dünyanın en büyük işverenlerinden biri durumunda.