FRA anketi: Kadınların yüzde 83’ü tacizden çekindiği için kendini kısıtlıyor

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın (FRA), AB ülkelerinden yaklaşık 35 bin kadının katılımıyla gerçekleştirdiği anket kadınların erkeklere göre daha fazla cinsel tacize maruz kaldığını ve davranışlarını buna göre şekillendirdiklerini gösterdi.

Yaşları 16 ila 39 arasında değişen FRA araştırması katılımcılarının yüzde 83’ü davranışlarını taciz ya da saldırı korkusuyla değiştirdiklerini belirtirken, yüzde 41’i tanımadıkları erkeklerle aynı ortamda kalmaktan kaçındıklarını ifade ediyor. Diğer yandan 4 kadından 1’i taciz edildiğini söylüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, erkekler fiziksel şiddete kadınlardan daha sık maruz kalıyor, ancak kadınlar erkeklere göre daha fazla cinsel saldırıya uğruyor. FRA araştırması, kadınların aile üyelerinden şiddet görme ihtimalinin de daha yüksek olduğunu ve COVID-19 sebepli karantinalar sürerken AB içinde artan hane içi şiddet vakalarındaki ciddi boyuttaki artışı da gösterdi.