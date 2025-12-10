Google Haberler

Francken: Türkiye'nin olmadığı bir güvenlik senaryosuna inanmıyorum

Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Francken, Avrupa'nın Türkiye olmadan güvenli olamayacağını söyledi. Francken, “Türk halkına, sanayisine, siyasetine ve diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde olmadığı bir güvenlik senaryosuna inanmıyorum” dedi.

Türkiye'nin Brüksel Bü­yükelçisi Barış Tante­kin'in ev sahipliğinde resmi konutta düzenlenen resepsiyona katılan Belçi­ka Savunma ve Dış Tica­ret Bakanı Theo Francken de katıldı. İlk kez 8 Aralık'ta dü­zenlenen Türkiye-Belçika Sa­vunma Sanayi Endüstri Gü­nü'ne katılım sağladığını ve bunun çok önemli bir etkinlik olduğunu belirten Francken, “Türkiye ve Belçika olarak işbirliği yapmalıyız, birlik­te çalışmalıyız” diye konuş­tu.

Avrupa'nın, Türkiye or­tak savunma girişimlerine dahil edilmeden güvende olup olamayacağına ilişkin soruya Francken, şu sözler­le yanıt verdi: “Hayır, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bil­gisi olan herkes, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduğumu­zu bilir. Avrupa'daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askeri ka­biliyetleri.

Aynı şekilde tek­noloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şir­ketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkı­na, Türk sanayisine, Türk si­yasetine ve Türk diplomasi­sine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşü­nüyorum. Türkiye'nin için­de olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışma­lıyız.” Francken, bu nedenle Türkiye ile Belçika arasında­ki ilişkileri daha da yoğunlaş­tırmaya ve büyütmeye istekli olduğunu vurguladı.

Theo Francken, Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sana­yisine ve büyük şirketlere sa­hip olduğunun altını çizerek, “Belçika daha küçük bir ülke. Aynı orduya, aynı kabiliyetle­re sahip değiliz” değerlendir­mesinde bulundu. Hem Tür­kiye hem de Belçika'da üst düzey teknolojik imkanlar bulunduğuna işaret eden Ba­kan Francken, iki ülkenin şir­ketlerinin bir araya gelmesi, ağ kurması ve birbirini tanı­masının büyük önem taşıdı­ğının altını çizdi.

“2026 çok verimli bir yıl olacak”

Francken, Türkiye-Belçi­ka ikili ilişkilerini "çok iyi" ola­rak tanımlayarak, iki NATO üyesinin her zaman birlikte güçlü durduğunu dile getirdi. Tür­kiye'ye yaz aylarında gerçekleştirdi­ği ziyaret ve şimdi yürütülen diplomatik ve sanayi temel­li temasların çok iyi bir şekil­de ilerlediğini belirten Ba­kan Francken, "2026 yılının, Türkiye ile Belçika arasında­ki ikili ilişkilerimizi gerçekten öne çıkaracak, çok verimli bir yıl olacağına inanıyorum." ifa­desini kullandı.

Belçika Pren­sesi Astrid ile Mayıs 2026'da Türkiye'ye büyük bir ekono­mik ve ticaret heyetinin zi­yaret düzenleyeceği bilgisin paylaşan Francken, ziyare­tin yaklaşık 1 hafta süreceği­ni kaydetti. Francken, daha sonra Temmuz 2026'da NA­TO Liderler Zirvesi'nin de An­kara'da düzenleneceğini anımsatarak, "Orada da çok sayıda savunma sanayi tem­silcisi hazır bulunacak. Belçi­kalı şirketler de orada olacak ve umarım teknoloji, savun­ma ve inovasyon alanında iyi sözleşmeler imzalayabiliriz, halkımızı ve değerlerimizi ko­rumaya yönelik çalışmalar konusunda birlikte ilerle­yebiliriz” diye konuştu.

“Ülkenizden öğrenecek çok şey var”

Belçika'da artan dron faaliyetleriyle mücade­le konusunda Türkiye ile işbirliğinin mümkün olup olmadığına iliş­kin ise Francken, "Evet, kesinlikle. Türkiye'nin, inovasyon ve teknolo­ji, özellikle de dronlar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülke­lerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye'nin Ukrayna ile bu alanda öncü rol oynadığını belirten Bakan Francken, Tür­kiye'nin çok ciddi ka­biliyetleri ve güçlü bir yenilik kapasitesi oldu­ğunu vurguladı.

Türki­ye'nin bu konuda ciddi bilgi birikimi bulundu­ğunu dile getiren Fran­cken, iki ülkenin bu alanda da birlikte çalış­ması gerektiğinin altını çizdi. Ülkesinde dron­larla yürütülen hibrit savaşın yol açtığı teh­ditlerin Türkiye ile işbir­liği yaparak bertaraf edilebileceğini söyle­yen Francken, "Ülkeniz­den öğrenebileceğimiz çok şey var” diye­rek sözlerine son verdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
