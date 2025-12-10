Francken: Türkiye'nin olmadığı bir güvenlik senaryosuna inanmıyorum

Türkiye'nin Brüksel Bü­yükelçisi Barış Tante­kin'in ev sahipliğinde resmi konutta düzenlenen resepsiyona katılan Belçi­ka Savunma ve Dış Tica­ret Bakanı Theo Francken de katıldı. İlk kez 8 Aralık'ta dü­zenlenen Türkiye-Belçika Sa­vunma Sanayi Endüstri Gü­nü'ne katılım sağladığını ve bunun çok önemli bir etkinlik olduğunu belirten Francken, “Türkiye ve Belçika olarak işbirliği yapmalıyız, birlik­te çalışmalıyız” diye konuş­tu.

Avrupa'nın, Türkiye or­tak savunma girişimlerine dahil edilmeden güvende olup olamayacağına ilişkin soruya Francken, şu sözler­le yanıt verdi: “Hayır, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bil­gisi olan herkes, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduğumu­zu bilir. Avrupa'daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askeri ka­biliyetleri.

Aynı şekilde tek­noloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şir­ketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkı­na, Türk sanayisine, Türk si­yasetine ve Türk diplomasi­sine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşü­nüyorum. Türkiye'nin için­de olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışma­lıyız.” Francken, bu nedenle Türkiye ile Belçika arasında­ki ilişkileri daha da yoğunlaş­tırmaya ve büyütmeye istekli olduğunu vurguladı.

Theo Francken, Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sana­yisine ve büyük şirketlere sa­hip olduğunun altını çizerek, “Belçika daha küçük bir ülke. Aynı orduya, aynı kabiliyetle­re sahip değiliz” değerlendir­mesinde bulundu. Hem Tür­kiye hem de Belçika'da üst düzey teknolojik imkanlar bulunduğuna işaret eden Ba­kan Francken, iki ülkenin şir­ketlerinin bir araya gelmesi, ağ kurması ve birbirini tanı­masının büyük önem taşıdı­ğının altını çizdi.

“2026 çok verimli bir yıl olacak”

Francken, Türkiye-Belçi­ka ikili ilişkilerini "çok iyi" ola­rak tanımlayarak, iki NATO üyesinin her zaman birlikte güçlü durduğunu dile getirdi. Tür­kiye'ye yaz aylarında gerçekleştirdi­ği ziyaret ve şimdi yürütülen diplomatik ve sanayi temel­li temasların çok iyi bir şekil­de ilerlediğini belirten Ba­kan Francken, "2026 yılının, Türkiye ile Belçika arasında­ki ikili ilişkilerimizi gerçekten öne çıkaracak, çok verimli bir yıl olacağına inanıyorum." ifa­desini kullandı.

Belçika Pren­sesi Astrid ile Mayıs 2026'da Türkiye'ye büyük bir ekono­mik ve ticaret heyetinin zi­yaret düzenleyeceği bilgisin paylaşan Francken, ziyare­tin yaklaşık 1 hafta süreceği­ni kaydetti. Francken, daha sonra Temmuz 2026'da NA­TO Liderler Zirvesi'nin de An­kara'da düzenleneceğini anımsatarak, "Orada da çok sayıda savunma sanayi tem­silcisi hazır bulunacak. Belçi­kalı şirketler de orada olacak ve umarım teknoloji, savun­ma ve inovasyon alanında iyi sözleşmeler imzalayabiliriz, halkımızı ve değerlerimizi ko­rumaya yönelik çalışmalar konusunda birlikte ilerle­yebiliriz” diye konuştu.

“Ülkenizden öğrenecek çok şey var”

Belçika'da artan dron faaliyetleriyle mücade­le konusunda Türkiye ile işbirliğinin mümkün olup olmadığına iliş­kin ise Francken, "Evet, kesinlikle. Türkiye'nin, inovasyon ve teknolo­ji, özellikle de dronlar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülke­lerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye'nin Ukrayna ile bu alanda öncü rol oynadığını belirten Bakan Francken, Tür­kiye'nin çok ciddi ka­biliyetleri ve güçlü bir yenilik kapasitesi oldu­ğunu vurguladı.

Türki­ye'nin bu konuda ciddi bilgi birikimi bulundu­ğunu dile getiren Fran­cken, iki ülkenin bu alanda da birlikte çalış­ması gerektiğinin altını çizdi. Ülkesinde dron­larla yürütülen hibrit savaşın yol açtığı teh­ditlerin Türkiye ile işbir­liği yaparak bertaraf edilebileceğini söyle­yen Francken, "Ülkeniz­den öğrenebileceğimiz çok şey var” diye­rek sözlerine son verdi.