  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Frankfurt Havalimanı, güvenlik gerekçesiyle boşaltılıyor
Takip Et

Frankfurt Havalimanı, güvenlik gerekçesiyle boşaltılıyor

Frankfurt Havalimanı'nda henüz öğrenilemeyen bir nedenle alarm verilirken, yolcular terminalden tahliye edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya'daki Fankfurt Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm yolcular dışarı çıkarıldı. Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun 'devam eden bir polis operasyonu nedeniyle' kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Yolculardan, bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor. Sonuç olarak, operasyonda gecikmeler yaşanabilir." ifadelerine yer verildi.