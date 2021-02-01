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Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı

Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19’a yönelik yeni  kısıtlamalar kapsamında Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki  ülkelere sınırlarını kapattığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID -19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini  açıkladı. Yeni kısıtlamalara kapsamında Fransa, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırlarını kapattı. Castex, "Zorunlu nedenler  dışında Fransa'dan AB dışındaki bir ülkeye giriş ve çıkış yasaklanacak. Bu uygulama, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Ülkeye giriş için negatif PCR zorunluluğu devam edecek ” ifadelerini  kullandı.

Alışveriş merkezleri ve dükkanlara getirilen kısıtlamalara da değinen Castex, "20 bin metrekareden büyük alana sahip gıda dışı  dükkanlar kapatılacaktır. Pazartesiden itibaren süpermarketlerde de  önlemler güçlendirilecek” dedi.

Ülke genelinde saat 18.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirten Castex, sokağa çıkma yasağına uyulup  uyulmadığını kontrol etmek için daha fazla polisin ve jandarmanın  görevlendirileceğini açıkladı.

Castex, olası bir karantina uygulanması hakkında ise, "Karantinanın Fransızları kötü etkilediğini biliyoruz. Bundan kaçınmak  için kendimize bir şans verebileceğimize inanıyoruz" dedi.