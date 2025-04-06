Fransa Başbakanı Bayrou: ABD tarifeleri GSYH'yi yarım puandan fazla azaltabilir
Fransa Başbakanı Francois Bayrou, ABD'nin Fransa'ya uygulayacağı gümrük vergilerinin ülkenin ekonomik çıktısında yarım puandan fazla düşüşe neden olabileceğini ve bütçe açığını kapatma çabalarını sekteye uğratabileceğini söyledi.
Le Parisien gazetesine röportaj veren Bayrou, "İş kaybı riski kesinlikle büyük, ekonomik yavaşlama ve yatırımların durması riski de öyle. Trump'ın kararı Fransa için son derece ciddi ve ABD için daha da zararlı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret sistemini ortadan kaldırma çabasının bir parçası olarak 2 Nisan'da ABD'ye yapılan ithalatlara, AB mallarına yüzde 20 vergi dahil olmak üzere geniş kapsamlı tarifeler duyurdu.
Başbakan, "Bu çılgın tarifelerin uygulanması küresel bir krize yol açacak. Bu, Amerikalıların ilk kurbanları arasında yer alacağı bir deprem" diye konuştu.