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Fransa Başbakanı Castex: Üçüncü dalganın içindeyiz

Fransa Başbakanı Castex, COVID-19'un İngiltere mutasyonunun ülkede hızla yayıldığını belirterek, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19 salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı COVID-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.