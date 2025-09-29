Fransa Başbakanı Lecornu'ya sahte diploma suçlaması

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hakkında, sahte yüksek lisans diploması kullandığı iddiasıyla şikayette bulunuldu.

Le Figaro'nun aktardığına göre, Ulusal Eğitim Sistemi Kamu Çalışanları Sendikası (Snapen) avukatı Vincent Brengarth, Lecornu'nun hukuk yüksek lisans diplomasına ilişkin şikayetin, görevdeki bakanlar ve başbakanlarla ilgili soruşturma yetkisine sahip tek merci olan Cumhuriyet Adalet Divanı'nın dilekçe komisyonuna iletildiğini açıkladı.

Lecornu'nun yüksek lisans eğitimini tamamlamamasına rağmen kamuoyunu kamu hukuku alanında derece sahibi olduğuna inandırmakla ve sahip olmadığı bir diplomayı varmış gibi göstermekle suçlandığı belirtildi.

Eğitimini bitirmediği ve mezun olmuş gibi gösterildiği iddiası

Mediapart haber sitesi, 19 Eylül'de yayımladığı haberinde, Lecornu'nun "hukuk yüksek lisans diplomasının" gerçek olmadığını öne sürmüştü. Haberde, Lecornu'nun Pantheon-Assas Üniversitesi'ndeki eğitimini bitirmediği ancak internet ortamında ve Savunma Bakanlığı'ndaki resmi biyografisinde mezun olmuş gibi gösterildiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakanlığa atanan Lecornu hakkındaki sahte diploma iddiaları, atamadan kısa süre sonra kamuoyunun gündemine gelmişti.