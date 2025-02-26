Fransa-Cezayir krizi derinleşiyor: Diplomatik kısıtlamalar devrede

Fransa, sınır dışı edilen Cezayirli vatandaşların ülkelerine geri alınmaması nedeniyle Cezayir ile gerilen ilişkilerine karşı yeni diplomatik kısıtlamalar uygulamaya başladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, BFMTV'ye verdiği röportajda, "Fransızların çıkarını savunmak" adına Cezayirli yetkililere yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

"Bunlar geri döndürülebilir önlemler"

Barrot, Cezayirli yetkililerin Fransa'ya girişini kısıtlayan bu adımın, iki ülke arasındaki gerilimle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Bunlar (Cezayir ile) çağrıda bulunduğumuz işbirliği yeniden sağlandığında kaldırılacak geri döndürülebilir önlemlerdir” dedi. Ancak bu kararın kaç kişiyi etkilediği ve ne zaman yürürlüğe girdiği konusunda bilgi vermedi.

22 Şubat’taki bıçaklı saldırı

Gerilimi artıran olaylardan biri de 22 Şubat’ta Fransa’nın Mulhouse kentinde meydana gelen bıçaklı saldırı oldu. Fransız makamlarının sınır dışı ettiği ancak Cezayir’in geri almayı reddettiği bir kişi, saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, saldırganın Cezayir tarafından kabul edilmesi için 10 kez başvurduklarını, ancak her seferinde bu taleplerin geri çevrildiğini dile getirmişti. Son iki ay içinde sınır dışı edilen bazı Cezayir vatandaşlarının da ülkeye girişinin reddedildiği ve bu durumun Fransız hükümeti tarafından tepkiyle karşılandığı biliniyor.

Fransa-Cezayir gerilimi tırmanıyor

İki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda çeşitli nedenlerle gergin seyrediyor. Fransa’nın, Fas’ın Batı Sahra bölgesi için sunduğu özerklik planına destek vermesi, bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile diplomatik krize yol açmıştı. Cezayir, bu gelişme üzerine Temmuz 2024’te Paris Büyükelçisini geri çağırmıştı.

Bunun yanı sıra iki ülke arasında tarihsel olarak çözüme kavuşmamış konular da mevcut. Fransa’nın yıllardır iade etmediği Cezayir arşivleri, Paris’teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü’nde gerçekleştirilen nükleer denemelerin kurbanları için tazminat talepleri ve Bağımsızlık Savaşı sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi meseleler, ikili ilişkilerdeki gerilimi artıran unsurlar arasında yer alıyor.