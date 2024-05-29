Fransa, çocuklar için cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan tasarıyı onayladı

Fransız Senatosu'nda dün akşam, çocuklar için ergenlik engelleyici ilaçların reçete edilmesi konusunda daha sıkı kontroller yapılmasını kapsayan tasarı görüşüldü. Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Senatör Jacqueline Eustache-Brinio'nun sunduğu tasarı, 136 "hayır" oyuna karşı, 180 "evet" oyla kabul edildi.

Yasalaşma için Ulusal Meclis'ten geçmesi bekleniyor

Tasarı, cinsiyet değiştirmede uygulanan hormon tedavisinin ve ameliyatların 18 yaşın altındaki çocuklar için yasaklanmasını öngörüyor. Tasarının yasalaşması için Ulusal Meclis'ten de onaylanması gerekiyor.