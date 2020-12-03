Fransa, çok sayıda camiyi soruşturacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, artan dini aşırılık tehdidiyle mücadele etmek için "İslamcı ideoloji propagandası" yapıldığından şüphelenilen onlarca camiyi soruşturacaklarını söyledi.

Darmanin, ülkedeki 2,600'den fazla caminin 76'sının Fransa'nın cumhuriyet değerlerine ve güvenliğine muhtemel bir tehdit olarak görüldüğünü açıkladı. Bakan, şüphelerin gerçekliğinin doğrulandığı yerlerde, bu camilerin kapatılacağını da belirtti.

Fransız hükümeti, son dönemde Fransa'da birçok radikal İslamcı saldırının yapılmasından sonra "bölücülüğe" karşı eşi görülmemiş bir hamle olarak gördüğü güvenlik tedbirlerini hayata geçirmişti.

Darmanin, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Bazı yerlerde açıkça Cumhuriyet karşıtı olan ibadet mekânları var. Buradaki imamlar istihbarat servisleri tarafından takip ediliyorlar ve bu mekânlardaki söylemler değerlerimize ters düşüyor." dedi.

Soruşturmayı yürütenler, camilerin finansmanlarını ve şüpheli gördükleri imamların geçmişlerini detaylı şekilde inceleyecek ve delilleri araştıracaklar.

Fransa'da Hazreti Muhammed'in karikatürlerini kullanan bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Macron ekim ayında Fransa'daki bazı Müslüman toplulukları ele geçirdiğine inandığı "İslamcı bölücülüğe" karşı harekete geçmişti.