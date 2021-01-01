Fransa COVID-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor

Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, COVID-19 salgınına bağlı sokağa çıkma yasağının ülke genelinde 15 bölgede yerel saatle 20.00 yerine 18.00'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Bir TF1 röportajında konuşan Attal, tedbirin 2 Ocak Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini ve yedi gün içinde yeniden değerlendirileceğini belirtti ve bazı bölgelerde durumun daha da kötüye gitmesi halinde hükümetin "gerekli kararları" vereceğini söyledi.

Attal, COVID-19 salgınının Fransa'da haken tehlikeli düzeyde seyrettiği için 7 Ocak'ta daha önce kültür mekanlarının yeniden açılmayacağını ekledi.