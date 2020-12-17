Fransa Cumhurbaşkanı Macron, COVID-19'a yakalandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un COVID-19 testi pozitif çıktı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'da COVID-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi.
Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.