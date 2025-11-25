Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransız, İngiliz ve Türk askerleri barış sonrası göreve hazır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin açıkladığı barış planına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

Planı “barışa giden doğru bir girişim” olarak tanımlayan Macron, metnin birçok maddesinin Avrupa’da “Rusya’ya yakın” bulunduğunu; bu nedenle kapsamlı müzakereler yapılması gerektiğini söyledi.

Macron, “Anlaşmanın Ruslar için kabul edilebilir olması, Ukraynalılar ve Avrupalılar için de kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Barış istiyoruz; ancak bu barış Ukrayna'nın teslimiyetiyle elde edilemez” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna ordusunun sınırlandırılmasına karşıyız”

Cenevre’de yürütülen teknik görüşmelere değinen Macron, Ukrayna ordusunun personel sayısını sınırlayan maddelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Ukrayna’nın güçlü ordusu hem kendi güvenliği hem de Avrupa güvenliği için ilk garantidir. Böyle bir sınırlamayı kabul etmemeliyiz” dedi.

Barış sonrası senaryo: “Fransız, İngiliz ve Türk askerleri bölgede görev alabilir”

Macron, çatışmaların durması halinde Gönüllüler Koalisyonu'nun Kiev ve Odessa gibi cephe gerisi bölgelerde güvenlik ve eğitim operasyonları planladığını açıklayarak, “Fransız, İngiliz ve Türk askerleri barış imzalanırsa eğitim ve güvenlik faaliyetlerinde yer almak üzere hazır. Yaklaşık 20 ülke havada, karada ve denizde hangi destekleri vereceğini bildirdi” ifadesini kullandı.