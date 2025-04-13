Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a onay oranı yüzde 26'ya geriledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kamuoyu desteği gerilemeye devam ediyor. Ipsos-Cesi École d'Ingénieurs tarafından La Tribune Dimanche gazetesi için yapılan son ankete göre Macron’un onay oranı bir puanlık düşüşle yüzde 26’ya indi.
Ankete katılanların yüzde 22’si Cumhurbaşkanı hakkında “olumlu” görüş bildirirken, yalnızca yüzde 4’ü “çok olumlu” değerlendirme yaptı. Katılımcıların yüzde 41’i ise Macron hakkında “çok olumsuz” görüş belirtti.
Başbakan François Bayrou’nun onay oranı da bir puanlık düşüşle yüzde 24’e geriledi.
Öte yandan Fransız kamuoyunun, geçtiğimiz aylarda yüksek seviyelere ulaşan Ukrayna ve Orta Doğu’daki uluslararası krizlere ilişkin kaygılarının, nisan ayı itibarıyla azalmaya başladığı gözlendi.