Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.

