Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan referandum açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziran ayında meclisi feshetme kararının ülkeye 'faydadan ziyade istikrarsızlık' getirdiğini kabul etti ve bu durumun Meclis'te daha fazla bölünme yarattığını belirtti.

Hazirandaki seçimlerin ardından Ulusal Meclis'teki nispi çoğunluğunu da yitiren Macron, son 1 yılda 4 başbakan değiştiren ülkesindeki siyasi açmaz karşısında referandum yolunu işaret etti ve "Ekonomimiz, demokrasimiz, güvenliğimiz, çocuklarımız için alacağımız kararlar var. 2025'te karar vermeye devam edeceğiz ve sizlerden bu önemli konuların bazılarında karar vermenizi isteyeceğim" ifadesini kullandı.

Ulusal silahlanma çağrısı

Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara da değinen Macron, Avrupa'nın bu siyasi konjonktürde özellikle tarım ve ticaret alanında 'naifliği' geride bırakması gerektiğini savundu. Macron, bu çatışmaların kendilerine uzak olmadığını kaydederek, ulusal silahlanma için yatırımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.