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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Ekonomi bu yıl yüzde 11 küçülebilir

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'da GSYH'nin bu yıl yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Ekonomi bu yıl yüzde 11 küçülebilir
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, salgının yol açtığı krizin ülkede derin şok yarattığını ve ekonominin 3 ay durduğunu söyledi. 

GSYH'nin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 8 yerine yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ekonomik olarak yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını ifade etti.

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