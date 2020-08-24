Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Yüzde 11 küçülme tahminine bağlıyız

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, küresel ekonominin görünümündeki belirsizlikler nedeniyle bu yıl Fransa GSYH’sının yüzde 11 küçülme tahminini koruduklarını söyledi.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) bu yıl Fransa ekonomisinin yüzde 9 daralması tahmini sorulmasına üzerine Le Maire, "Şimdilik, yüzde 11'lik küçülme rakamını teyit ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Le Maire, “Mayıs-haziran döneminde güçlü bir toparlanma yaşanırken, bugün itibariyle bu yıl için hala çok fazla belirsizlik var. Özellikle Brexit, ABD seçimleri ve Çin'in yeni ulusal beş yıllık planı. Tüm bunlar dünya ticaretini ve dolayısıyla Fransız büyümesini baskılayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’dan sonra Avro Bölgesindeki en büyük ikinci ekonomi olan Fransa ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,8 daralmıştı. Aynı dönemde Almanya ekonomisi ise yüzde 10,1 küçülmüştü. Alman hükümeti Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Almanya ekonomisinin yüzde 6,3 küçülmesini bekliyor.