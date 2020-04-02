Fransa Ekonomi Bakanından AB ülkelerine dayanışma çağrısı

02 Nisan 2020

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı ekonomik krize karşı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

Le Maire, düzenlediği basın toplantısında, salgının yol açtığı ekonomik kriz konusunda ortak bir çözümün bulunması gerektiğini söyledi.

Bu konuda AB ülkelerine dayanışma çağrısı yapan Le Maire, Hollanda ve Almanya'dan oluşan blok ile İtalya, İspanya ve Portekiz'den oluşan blok arasında salgına yönelik ekonomik destekler konusundaki ayrılığa işaret ederek, "Bazılarının onayladığı, diğerlerinin reddettiği bir çözüm Avrupa için en kötüsü olur." değerlendirmesinde bulundu.

Le Maire, krize karşı etkili çözüm üretebilmek için AB ülkeleri içerisinde güçlü bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA