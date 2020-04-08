Fransa ekonomisi Covid-19 nedeniyle yüzde 6 daraldı

08 Nisan 2020

Fransa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre GSYH yılın ilk 3 ayında Covid-19 nedeniyle yüzde 6 geriledi. Bunun 1945'ten bu yana Fransız ekonomisinin en kötü üç aylık performans olduğu belirtildi.



