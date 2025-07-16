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Fransa, Filistin’in tanınması için New York’ta düzenlenecek kritik konferansa eş başkanlık edecek

Fransa, Filistin'in tanınmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde düzenlenecek olan iki Devletli Çözüm Konferansı'na eş başkanlık yapacak.

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Fransa, Filistin’in tanınması için New York’ta düzenlenecek kritik konferansa eş başkanlık edecek
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Konferans, 28-29 Temmuz tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek. Açıklama, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapıldı.

Sosyal paylaşım sitesi X'te yapılan açıklamada “Fransa, Filistin’nin tanınmasını hazırlamak üzere, Birleşmiş Milletler himayesinde 28-29 Temmuz tarihlerinde New York’ta düzenlenecek iki Devletli çözüm Konferansına eş başkanlık edecek” denildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ