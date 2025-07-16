Fransa, Filistin’in tanınması için New York’ta düzenlenecek kritik konferansa eş başkanlık edecek
Fransa, Filistin'in tanınmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde düzenlenecek olan iki Devletli Çözüm Konferansı'na eş başkanlık yapacak.
Konferans, 28-29 Temmuz tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek. Açıklama, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapıldı.
Sosyal paylaşım sitesi X'te yapılan açıklamada “Fransa, Filistin’nin tanınmasını hazırlamak üzere, Birleşmiş Milletler himayesinde 28-29 Temmuz tarihlerinde New York’ta düzenlenecek iki Devletli çözüm Konferansına eş başkanlık edecek” denildi.
“#Fransa, #Filistin’nin tanınmasını hazırlamak üzere, Birleşmiş Milletler himayesinde 28-29 Temmuz tarihlerinde New York’ta düzenlenecek iki Devletli çözüm Konferansına eş başkanlık edecek”— La France en Turquie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceenTurquie) July 16, 2025
Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı @jnbarrot @francediplo https://t.co/iVrJe9iIDw