Fransa, Hamas'ın Gazze sorumlusunun mal varlığını dondurdu
Fransa'da, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.
Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hamas'ın önde gelen liderlerinden, Gazze sorumlusu Sinvar'ın elinde bulunan ya da kontrol ettiği fonlar ve ekonomik kaynaklar 6 ay süreyle donduruldu.
Fransa'da hükümet, geçen haftalarda da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in mal varlığını dondurma kararı almıştı.