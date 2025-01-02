Fransa hapishanelerinde doluluk krizi! 62 bin kişilik kapasiteye karşı 81 bin mahkum

Fransız radyosu RFI'nin haberine göre, ülkedeki cezaevlerindeki doluluk oranı her geçen ay artmaya devam ediyor. 62 bin kişi kapasitesine sahip cezaevlerinde şu anda yaklaşık 81 bin tutuklu ve mahkum bulunuyor.

15 cezaevinde oran yüzde 200'e yaklaştı

Adalet Bakanlığı'nın Aralık 2024 verilerine göre, hapishanelerdeki doluluk oranı yüzde 129,5'e ulaştı. Özellikle yaşam koşullarının oldukça kötü olduğu 15 cezaevinde bu oran yüzde 200'e yaklaştı. Kapasitenin üzerinde yaşanan bu yoğunluk nedeniyle 4 binden fazla mahkum ve tutuklu, yere serilen şiltelerde uyumak zorunda kalıyor.

Yeni hapishaneler inşa edilecek

Yeni François Bayrou hükümetinde adalet bakanı olarak göreve başlayan Gerald Darmanin, hapishanelerdeki bu soruna çözüm bulmak amacıyla reform planları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Darmanin, kısa süreli hapis cezaları için yerel ve yeni hapishaneler inşa edeceklerini duyurdu.