Fransa, hayat pahalılığını protesto eden sömürgesine asker sevk etti

Fransız askerleri, Fransa ana karasına yaklaşık 7 bin kilometre uzaklıktaki Karayipler'de bulunan Fransız kolonisi Martinik'e çıkarma yaptı.

350 bin kişilik nüfusa sahip adada eylül başındand bu yana hayat pahalılığına karşı yapılan gösterilerde 30'dan fazla kişi gözaltına alınırken, toplanma yasağına rağmen protestolar sürüyor.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 yüksek olduğu Martinik'te Valilik, Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert kentlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemeyi ve toplanmayı yasaklamıştı.

Ayrıca Fort-de-France ve Lamentin kentlerinin bazı mahallelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Martinik’te 1959 yılındaki eylemlerde, orantısız güç kullanarak bazı göstericilerin ölümüne yol açmakla suçlanan Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerinin o tarihten itibaren Ada'ya girişi yasaklanmıştı.