Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı

Fransa Ekonomi Bakanlığı, enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşmasının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Paris’e yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandığını belirtti.

Anlaşmanın iki ülkenin hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, anlaşmada yeşil projelerin finanse edilmesi için ortak bir fon oluşturulması olasılığına değinildiği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Elysee Sarayı’nda ağırladı ve Nahyan’a ülkenin en yüksek dereceli devlet nişanı Legion d’Honneur'ü takdim etti.

BAE, Fransa’dan geçen yıl aralık ayında 14 milyar euro karşılığında 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.