Fransa, İngiltere ve İspanya Guaido'yu tanıdı

04 Şubat 2019

Fransa, İngiltere ve İspanya Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendilerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakları olduğunu belirterek, "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Bu geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu'nu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz 8 günlük süre sona erdi"

İngiltere de Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, ülkesinin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını bildirdi.

"Nicolas Maduro verdiğimiz 8 günlük süre içinde başkanlık seçimlerini ilan etmedi" ifadesini kullanan Hunt, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla İngiltere şimdi Avrupalı müttefikleriyle Venezuela'da güvenilir seçimler yapılana kadar Juan Guaido'yu geçici anayasal devlet başkanı olarak tanıyor. Umalım ki bu bizi insani krizin sona ermesine biraz daha yaklaştırsın."

Venezuela'ya insani yardım programı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, "İspanya hükümeti, Juan Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor" dedi.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan basına yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesini İspanya hükümeti olarak resmen tanıdığını duyurdu.

Sanchez, "İspanya hükümeti, Juan Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor. Guaido, en kısa zamanda ülkeyi özgür, demokratik, şeffaf ve güvenli seçimlere götürmelidir çünkü geleceğine karar vermesi gereken Venezuela halkıdır. Uluslararası toplumun üzerine düşen, bu seçimi teyit ederek sonuçlarına saygı göstermektir" şeklinde konuştu.

Sanchez, "Venezuela'ya insani yardım programı sunacaklarını ve ülkede tam demokrasinin sağlanması için mücadele edeceğini" söyledi.

Kaynak: AA