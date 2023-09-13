Fransa iPhone 12 satışını durdurdu

Fransa Dijital Ekonomi Bakanı Jean-Noel Barrot Le Parisien gazetesi ile yaptığı söyleşide Fransa'nın radyasyon denetleme kurulu ANFR'ın yaptığı testlerin modelin Özgül Soğurma Oranı'nın (SAR) yasal olan seviyenin bir miktar üstünde olduğunu göstermesinin ardından dün Apple'a iPhone 12 modelinin satışını durdurma kararını bildirdiğini belirtti.

ANFR, Apple'ın "bu uyumsuzluğu sonlandırmak için mevcut tüm yöntemleri kullanmasını" bekliyoruz, "adım atılmazsa tüketicilerin hali hazırda kullanmakta olduğu modeller de geri toplanacak" diye belirtti.

Barrot, 2020'den beri satışta olan model için bir yazılım güncellemesinin radyasyon sorununu çözmekte yeterli olacağını ifade etti.

Apple, sonuçlara itiraz etti

Apple, ANFR'ın değerlendirmesinin sonuçlarına itiraz ettiğini ve modelin uyumluluğunu kanıtlamak için yetkililerle temas halinde olacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB), bilimsel araştırmalara göre bazı kanser türlerinin oluşma riskini artırabilecek cep telefonlarına maruz kalmayla bağlantılı SAR değerlerine yönelik belirlediği güvenlik sınırları var.

Barrot, Fransa'nın bu bulgularını diğer AB ülkeleriyle de paylaşacak olmasının "pratikte bir çığ etkisi yaratabileceğini" ifade etti.