Avrupa'nın 3 büyük şehrinde elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. Fransa, İspanya, Portekiz'de elektriklerin gitmesi metroları aksattı trafiği felç etti. Dünya bu konuyu konuşurken Türkiye'de de "Fransa, İspanya, Portekiz neden elektrikler kesildi?", "Fransa, İspanya, Portekiz'de neler oluyor?" sorularına cevap aranıyor.

FRANSA, İSPANYA, PORTEKİZ'DE ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ?

İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe'nin bildirdiğine göre, ülkenin tüm ulusal elektrik şebekesi yerel saatle 12:30'da kesildi. Red Electrica da ülke genelinde elektrik kesintilerini doğrulayarak, arzın yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ve kesintilerin nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Kesintiler yalnızca İspanya ile sınırlı kalmadı; Portekiz, Fransa, Andorra ve Belçika gibi ülkelerde de geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Madrid'de tramvay sisteminin durduğu ve trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle ciddi trafik sıkışıklıkları oluştuğu bildirildi.

Portekizli Bakan Manuel Castro Almeida, elektrik kesintilerinin bir siber saldırı sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Ancak yetkililer, tüm olasılıkların değerlendirildiğini ve kesin nedenin henüz netleşmediğini ifade etti.