Fransa: İsrail'e gönderilen İran İHA’larını etkisiz hale getirdik

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İran tarafından gönderilen ve İsrail yönüne ilerleyen 10'dan az insansız hava aracının (İHA) Fransız hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Lecornu, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı Fransa Ulusal Meclisi'ndeki oturumda konuştu. İran ile İsrail arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan, Fransa'nın İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına destek vermediğini belirtti.

Fransız savaş uçakları bölgede aktif görevde

Ülkesinin yalnızca meşru müdafaa kapsamında bölgede bulunan üslerini savunduğunu dile getiren Lecornu, Fransız savaş uçaklarının da bölgede aktif görevde olduğunu aktardı.

Fransız Bakan, 'Bu İHA'ların İsrail istikametinde olduğunu' ifade ederek, Rafale tipi savaş uçakları ve hava savunma sistemleri aracılığıyla İran'a ait İHA'ların durdurulduğunu söyledi.

Lecornu ayrıca, X hesabından yaptığı paylaşımda da benzer ifadeleri kullanarak, Fransa'nın çatışmalarda doğrudan taraf olmadığına bir kez daha dikkat çekti.