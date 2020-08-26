"Fransa kasımda ikinci dalgayla karşı karşıya kalabilir"
Fransa hükümetinden gelen açıklamada, ülkewnin kasım ayında COVID-19 salgınının ikinci dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Fransa Hükümeti'nin COVID-19 Başdanışmanı Jean-Francois Delfraissy, yaptığı açıklamada kasım ayında Fransa'nın COVID-19 salgınının ikinci dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Delfraissy'nin açıklaması Başbakan Jean Castex'in salgın kaçınılmaz olmasına rağmen, paniğe gerek olmadığı açıklaması sonrasında geldi.
Fransa'da COVID-19 vakaları salgın başlangıcından bu yana 250 bini aşarken, vakaların 130 bini halen aktif vakalar olduğu açıklandı.