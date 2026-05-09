Fransa Kenya zirvesi ile kıtadaki kayıplarını geri kazanmaya çalışacak

Fransa Kenya zirvesi ile Afrika kıtasında azalan etkisini yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Paris yönetimi Batı Afrika'daki eski sömürgelerinde yaşadığı siyasi ve askeri güç kaybının ardından Doğu Afrika'da yeni bir diplomatik hamle başlattı.

Fransa Kenya zirvesi siyasi güvenlik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görev süresinin son yılına girerken Afrika ülkeleriyle yenilenmiş bir ortaklık vizyonunu uluslararası kamuoyuna sunuyor. Zirveye devlet başkanları iş dünyası yöneticileri ve çok taraflı kalkınma bankalarının temsilcileri katılıyor.

Fransa Kenya zirvesi yeni bölgesel ittifaklar kuruyor

Sahel bölgesinde 2020 yılından itibaren bir dizi askeri darbe gerçekleşmişti. Bölgedeki yeni yönetimler Fransız birliklerini ülkelerinden çıkarmıştı ve operasyonlar için Rusya destekli Wagner ve Afrika Kolordusu gibi yapıları davet etmişti.

Fransa geçen yıl temmuz ayında Senegal'deki son büyük askeri tesisinin kontrolünü de devretti. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye Fransız üslerinin ülke egemenliği ile bağdaşmadığını belirtti. Fransa bu gelişmelerin ardından eski sömürge ortaklarından uzaklaşarak farklı bir kültürel ayak izine sahip ülkelere yöneliyor.

İngilizce konuşan ülkelerle yeni ekonomik ilişkiler

Paris yönetimi 2017 yılından itibaren geleneksel Afrika politikalarını değiştirerek kıta genelinde katılımı genişletme kararı aldı. Bu doğrultuda Cezayir ve Ruanda gibi ülkelerle olan tarihi gerilimleri çözme girişimleri başlatıldı. Sivil toplum kuruluşları ve gençlik liderleriyle daha yakın çalışmalar yürütülüyor.

Uluslararası Ticaret Merkezi verileri kıta ile artan ticari ilişkileri somutlaştırıyor. Fransa'nın Afrika'dan gerçekleştirdiği ithalat hacmi 2021 ile 2024 yılları arasında yüzde 25 oranında büyüdü.

Fransa Kenya zirvesi altyapı ve teknolojiye odaklanıyor

Fransa ve Nijerya 2024 yılında kritik altyapı ulaşım ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemek amacıyla 300 milyon euroluk bir yatırım anlaşması imzaladı. Temiz enerji yapay zeka ve eğitim projeleri Fransa Kenya zirvesi görüşmelerinin temel yatırım odaklarını oluşturuyor.

Paris hükümeti güvenlik işbirliklerini geleneksel olmayan ortaklarla genişletiyor. Kenya ve Fransa geçen ekim ayında istihbarat paylaşımı deniz güvenliği ve barışı koruma faaliyetlerini içeren yeni bir savunma paktı imzalamıştı. Macron Afrika ziyareti kapsamında Mısır ve Etiyopya'yı da kapsayan diplomatik temaslarda bulunuyor.

Küresel rekabet ve finansal sistemin yeniden yapılandırılması

Fransa bölgedeki büyük projelerde Çin ve Körfez ülkelerinin artan finansal gücüyle rekabet ediyor. Kenya hükümeti geçen yıl Fransız Vinci SA liderliğindeki konsorsiyum ile olan 1,5 milyar dolarlık otoyol genişletme projesini iptal etmişti. Kenyalı yetkililer bu projenin yüklenici haklarını daha sonra Çinli firmalara devretti.

Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto küresel finans sisteminin ağır borçlu Afrika ülkeleri lehine yeniden düzenlenmesi için yürütülen müzakerelere liderlik ediyor. Fransa'nın bu finansal reform kampanyasına verdiği destek Avrupa'nın kıtadaki yıllık ticaret ve yatırım trendlerini uzun vadeli bir yapıya dönüştürüyor.