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Fransa Kültür Bakanı Riester koronavirüse yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Fransa Kültür Bakanı Riester koronavirüse yakalandı
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Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı

Kaynak: AA

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