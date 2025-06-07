Fransa lideri Macron 15 Haziran'da Grönland'a gidiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Haziran'da Grönland’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, temasları kapsamında Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya gelecek.
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Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Macron'un ziyareti çerçevesinde Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşeceği aktarıldı.
Liderler arasındaki görüşmelerde Kuzey Atlantik ve Arktik güvenliği, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik mineraller konularının ele alınacağı ifade edildi.