Fransa Merkez Bankası Başkanı Davos'ta Trump'ın politikalarını ve enflasyonu değerlendirdi

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda 'Faiz Oranları Nereye Gidiyor?' oturumunda söz alan Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Trump’ın yeni döneminde uygulanacak politikaların enflasyonist etkiler yaratabileceğini belirtti.

ABD’deki enflasyonist etkilerin Avrupa’da önemli olacağını düşünmediğini ve enflasyonla mücadelede başarılı olunduğunu belirten Galhau, Trump’ın yeni dönemine ilişkin tahminlerde bulunmak için erken olduğunu vurguladı. Avrupa’daki dezenflasyon sürecinin ABD’deki yaşanan gelişmelere rağmen devam etmesini beklediklerine işaret eden Galhau, ECB politika faizinin bu yılın yaz dönemine kadar yüzde 2’ye kadar gerilemesinin beklenebileceğini söyledi.

"Arzı iyileştirmek için yapısal reform gerekiyor"

Tedarik şoklarını gelecek yıllarda ön plana çıkmaya devam edecek önemli bir unsur olarak tanımlayan Galhau, “Bununla birlikte, tüm tedarik şokları da birbirinin aynısı değildir. Şokların bir kısmı çekirdek enflasyona girdi ve bu da para politikasında güçlü ve hızlı adım atmayı gerektirdi.” dedi.

Galhau, merkez bankalarının piyasadaki yegane oyuncular olmadığını ve tedarik tarafını etkilemeyeceklerine işaret ederek, “Bu da her yerde arzı iyileştirmek için yapısal reform gerektiği anlamına geliyor ve açıkçası, bu politik bir meydan okumadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın gelişi Avrupa için 'uyanma çağrısı' olabilir!

Mali harcamaların uzun vadeli ve büyüme odaklı olması gerektiğini kaydeden Galhau, “Atlantik'in her iki yakasında da henüz bu aşamada değiliz. Bir bütün olarak Avrupa'nın bir büyüme sorunu var. Bu yeni bir şey değil. Ancak cevabın bir kısmına da sahibiz ve yapısal reformlara ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu. Galhau, ABD’nin ekonomik politikasının Avrupa için bir “uyanma çağrısı” olarak faydalı olabileceğinin altını çizdi.

Mali deregülasyonların uzun vadede son derece tehlikeli olduğunu savunan Galhau, “Mali kurallarda iyileştirme ve sadeleştirme için alanımız var. Ancak kriptolar ve banka dışı kurumlar üzerinde deregülasyon yapmak, muhtemelen, umarım yanılıyorumdur, gelecek bir finansal krizi hazırlayabilir.” dedi.