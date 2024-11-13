Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Trump'ın ekonomi gündemi küresel ekonomiyi riske atıyor

France Inter radyosuna konuşan Villeroy, “Program enflasyonu ABD'ye geri getirme riski taşıyor. Tüm dünyada büyümeyi biraz düşürme riski taşıyor. Bu düşüşün Amerika Birleşik Devletleri'nde mi, Çin'de mi yoksa Avrupa'da mı daha fazla hissedileceğini zaman gösterecek” dedi.

Trump'ın dile getirdiği tarifelerin yükünün çoğunu ABD'li tüketicilerin çekeceğini öngören Villeroy, “Korumacılık neredeyse her zaman tüketiciler için satın alma gücünün azalması anlamına gelir” dedi.