Fransa, Rus şirkete ait gemiye el koydu
Fransa'nın yaptırım listesinde olduğu gerekçesiyle Rus şirketine ait kuru yük gemisine el koyduğu açıklandı.
Fransa’nın Manş Denizi’ndeki karasularında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.
Fransa basınında yer alan haberlerde, dün ülkenin Rouen kentinden Rusya’nın Saint-Petersburg istikametine doğru yola çıkan gemi, Fransız deniz polisi tarafından ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi’nde durdurularak Boulogne-sur-Mer Limanı'na yönlendirildi.
İsminin Baltic Leader olduğu belirtilen geminin, incelemeye alındığı kaydedildi.
İçinde araçların olduğu 127 metrelik geminin, AB’nin yaptırım listesine aldığı Rus şirketine ait olduğundan şüpheleniliyor.
Rusya'nın RIA haber ajansının aktardığına göre, Fransa'daki Rus Büyükelçiliği yetkililerden alıkoyma konusunda bir açıklama istendi.
22 yıl önce inşa edilmiş bir Kargo gemisi olan 'Baltık Lideri'nin 6 Mart'ta St. Petersburg'a ulaşması bekleniyordu. (Ajanslar)