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Fransa Sağlık Bakanı Veran COVID-19'a yakalandı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'un COVID-19 testi pozitif çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kendini izole eden Fransız bakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti.

Fransız basınında yer alan habere göre, akıllı telefonlar için geliştirilen bir uygulama Veran'a COVID-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdi. Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran'ın bunun üzerine ilk COVID-19 testini yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Veran'ın COVID-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci test ise pozitif çıktı.

Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de COVID-19'a yakalanmıştı.

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