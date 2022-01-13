Fransa Sağlık Bakanı Veran COVID-19'a yakalandı
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'un COVID-19 testi pozitif çıktı.
Kendini izole eden Fransız bakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti.
Fransız basınında yer alan habere göre, akıllı telefonlar için geliştirilen bir uygulama Veran'a COVID-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdi. Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran'ın bunun üzerine ilk COVID-19 testini yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
Veran'ın COVID-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci test ise pozitif çıktı.
Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de COVID-19'a yakalanmıştı.