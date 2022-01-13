Fransa Sağlık Bakanı Veran COVID-19'a yakalandı

Kendini izole eden Fransız bakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti.

Fransız basınında yer alan habere göre, akıllı telefonlar için geliştirilen bir uygulama Veran'a COVID-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdi. Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran'ın bunun üzerine ilk COVID-19 testini yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Veran'ın COVID-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci test ise pozitif çıktı.

Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de COVID-19'a yakalanmıştı.