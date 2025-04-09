Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci: ABD tarifeleri işten çıkarmalara yol açabilir

Ferracci, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, iş kayıplarının “bir risk” olduğunu söyledi.

“Eğer ABD gümrük vergileri kalıcı olursa, istihdam üzerinde bir etkisi olacaktır. Rakamlar açısından etkiyi değerlendirmek zor” diyen Ferracci, bunun ihracatçıların tarife maliyetlerini daha yüksek fiyatlara çevirme ya da marjlarına dahil etme kabiliyetlerine bağlı olacağını söyledi.

Ferracci, kozmetik, lüks mallar ve havacılık gibi sektörlerin, Başkan Trump'ın geçen hafta Avrupa'dan ithal edilen mallara getirdiği yüzde 20'lik gümrük vergisine en çok maruz kalan Fransız endüstrileri arasında yer aldığını söyledi.

Ferracci, yaklaşık 28 bin Fransız şirketinin ABD'ye ihracat yaptığını söyledi. “Bunların büyük bir kısmı için ABD, sipariş defterlerinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla, ihracatçıların kendileri için olduğu kadar dolaylı olarak da çok ciddi bir etkisi olması muhtemel. ABD yönetimi tarafından açıklanan politika, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yürürlükte olan küresel ticaret düzenini istikrarsızlaştıran büyük bir şoktur. Ülkeler arasındaki sınırları aşan tedarik süreçlerini istikrarsızlaştırıyor” dedi.