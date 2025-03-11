Fransa Savunma Bakanı Lecornu: "Rus tehdidi her zamankinden daha büyük"

Avrupa'da savunma alanında işbirliği ve Ukrayna'nın Avrupa savunma sektörüne dahil edilmesi gibi pek çok konunun ele alınacağı 'Paris Savunma ve Strateji Forumu' geniş katılımla devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da forum kapsamında bu akşam farklı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla Rusya-Ukrayna savaşını görüşmesi bekleniyor.

"Tanımlaması zor bir döneme girdik"

Etkinliğin açılış konuşmasında dünyada yeni döneme girildiğine işaret eden Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, "Artık Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak barışın getirdiği kazançların döneminde de değiliz. Tanımlaması zor bir döneme girdik... Savaştayız diyemem ancak artık barışta da değiliz" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın savunma stratejilerinin başkalarının ellerine bırakılmayacağını vurgulayan Fransız Bakan, "İlk güvenlik garantisinin Ukrayna ordusu olduğu ve Ukrayna'nın herhangi bir şekilde silahsızlandırılmasını reddeceğimiz prensibiyle hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Kuzey Kore ve İran...

"Ukrayna ve Rusya bizi çok endişelendiriyor diye İran'dan bahsetmemek olmaz. İran bizi çok endişelendiriyor diye Kuzey Kore'nin stratejisinden bahsetmemek olmaz" diyen Lecornu, "NATO'nun savunma bakanları toplantısında yalnızca Ukrayna meselesini ele aldığımızın farkındayız, başka meseleleri gündeme getirmekte zorlanıyoruz." dedi.

Müttefikleri ABD'nin öngörülemez şekilde hareket ettiğine dikkati çeken Lecornu, Rus tehdidinin her zamankinden daha büyük olduğu görüşünü paylaştı.