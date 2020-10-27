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Fransa sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Fransa, Paris, Lyon ve Marsilya'da sokağa çıkma yasakları uygulamaya hazırlandığı duyuruldu.

Fransa sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
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Bild gazetesinin iddiasına göre Fransız hükümeti COVID-19 salgınının yayılmasını yavaşlatmak için Paris, Lyon ve Marsilya'da sokağa çıkma yasağı uygulamayı değenlendiriyor.

Habere göre Fransız hükümeti bu 3 büyük kentte akşam saat 19.00'dan sonra uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı planlıyor. Bunun yanı sıra zaruri olmayan perakendecilerin kapatıhlması da planlar arasında.

Fransa'da günlük COVID-19 vaka sayısı Pazartesi günü 50 bini aşmış ve vaka sayısının önümüzdeki haftalarda günlük 100 bin seviyesine kadar çıkma potansiyeli olduğu uyarıları yapılmıştı.

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