Fransa sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

27 Ekim 2020

Bild gazetesinin iddiasına göre Fransız hükümeti COVID-19 salgınının yayılmasını yavaşlatmak için Paris, Lyon ve Marsilya'da sokağa çıkma yasağı uygulamayı değenlendiriyor.

Habere göre Fransız hükümeti bu 3 büyük kentte akşam saat 19.00'dan sonra uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı planlıyor. Bunun yanı sıra zaruri olmayan perakendecilerin kapatıhlması da planlar arasında.

Fransa'da günlük COVID-19 vaka sayısı Pazartesi günü 50 bini aşmış ve vaka sayısının önümüzdeki haftalarda günlük 100 bin seviyesine kadar çıkma potansiyeli olduğu uyarıları yapılmıştı.