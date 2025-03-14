Fransa, TikTok için araştırma komisyonu kurdu: Gençlerin psikolojisi incelenecek
Fransa Ulusal Meclisi, TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini incelemek için bir komisyon kurulmasına onay verdi. 30 milletvekilinden oluşacak komisyon, platformun algoritmalarını ve etkilerini 6 ay boyunca araştıracak. Ayrıca, gençlerin korunmasına yönelik önlemler de belirlenecek.
Fransa Ulusal Meclisi, sosyal medya platformu TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyecek bir komisyon kurulmasına onay verdi.
Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen önerge, TikTok'un gençler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla bir meclis komisyonu oluşturulmasını öngörüyordu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyon alınabilecek önlemleri de belirleyecek
Komisyon, 6 ay boyunca TikTok'un algoritmalarını ve platformun reşit olmayan bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini derinlemesine inceleyecek. Ayrıca, 30 milletvekilinden oluşacak komisyon, sosyal medya platformlarında çocukları ve gençleri korumaya yönelik alınabilecek önlemleri belirleyecek.