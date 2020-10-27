Fransa: Türkiye'ye misilleme gündemimizde değil
Fransa, Türkiye'ye boykot misillemesinin gündeminde olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısının ardından Fransa Türkiye'ye misillemenin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, boykota Türk mallarını boykot ederek karşılık vermek gibi bir planları bulunmadığını belirterek Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini ifade etti.