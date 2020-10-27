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Fransa: Türkiye'ye misilleme gündemimizde değil

Fransa, Türkiye'ye boykot misillemesinin gündeminde olmadığını açıkladı.

Fransa: Türkiye'ye misilleme gündemimizde değil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot  çağrısının ardından Fransa Türkiye'ye misillemenin gündemlerinde  olmadığını açıkladı.

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, boykota Türk mallarını boykot ederek karşılık  vermek gibi bir planları bulunmadığını belirterek Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilişkileri ve görüşmeleri  sürdüreceklerini ifade etti. 

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