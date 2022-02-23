Fransa: Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmayacağız

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Attal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararıyla uluslararası hukuku ve imzaladığı Minsk anlaşmalarını çiğnediğini ifade etti. Attal, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine yönelik saldırıyı kınadıklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik açıkladığı yaptırımların "çok güçlü" olduğunu belirten Fransa Hükümet Sözcüsü, bu ülkenin eylemlerine göre başka yaptırım kararlarının alınabileceğini belirtti. Attal, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri olarak müdahale etmeyeceğini belirtti.

Gabriel Attal, Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle doğalgaz fiyatlarındaki olası artışlara karşı önlem aldıklarına dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 20 Şubat gecesi Biden ve Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinde bir zirve düzenlenmesini önermiş, iki lider de bunu kabul etmişti.