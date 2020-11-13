Fransa ve ABD Dağlık Karabağ için Rusya'ya temsilci gönderecek

Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki ateşkesi denetlemek için bölgeye asker konuşlandırmasının ardından Fransız ve ABD'li diplomatların Moskova'ya giderek Dağlık Karbağ'ın akıbeti hakkında görüşme yürütmesi bekleniyor.

Rusya altı haftadır süregelen şiddetli çatışmaları bitirmek için Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes yapılmasını sağladı. Ateşkesi denetlemek için Dağlık Karabağ'da cephe hattı boyunca ve Karabağ ile Ermenistan arasındaki koridora barış gücü askerlerinin konuşlandıracak. Azerbaycan anlaşma sayesinde çatışmalarda elde ettiği kazanımları elinde tutmuş oldu.

Barış gücü askerlerinin gelişi, Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü eski Sovyet cumhuriyetleri üzerindeki askeri nüfuzunu genişletiyor.

Moskova, aynı zamanda Dağlık Karabağ sorununu çözmek için kurulan 1990'lı yıllarda kurulan Minsk grubuna da Washington ve Paris ile birlikte eş başkanlık ediyor ancak ABD ve Fransa'nın ateşkes anlaşmasında herhangi bir rolü olmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Hiçbir şekilde Amerikalı ve Fransız mevkidaşlarımızdan uzaklaşmak istemiyoruz. Dahası, onları Moskova'ya davet ettik. Önümüzdeki birkaç gün içinde ulaşılan anlaşmaların uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini değerlendirmek için gelecekler." dedi.