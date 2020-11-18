Fransa ve ABD Rusya ile Dağlık Karabağ'daki ateşkesi görüşecek

Fransız ve ABD'li diplomatlar Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeni güçler arasındaki ateşkese dair belirsizlikleri ortadan kaldırmak için bugün Moskova'da Rus mevkidaşlarıyla görüşme yapacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Ateşkese dair belirsizlikleri kaldırmak için Moskova'da dosya ile ilgili temsilcilerle görüşeceğiz." dedi.

Le Drian, belirsizlik gördüğü konuları mülteciler, ateşkesin sınırları, Türkiye'nin varlığı, savaşçıların geri dönüşü ve Dağlık Karabağ'ın statüsünün görüşmelerine nasıl yeniden başlayacağı olarak özetledi.