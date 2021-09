Fransa Yargıtay'ından Lafarge aleyhinde karar: Suriye'de insanlık suçuna karıştı

Fransa Yargıtay’ı, çimento şirketi Lafarge'a yönelik Suriye'de insanlığa karşı suçlar işlediği iddialarını reddeden alt mahkeme kararını geri çevirerek, sulh hakimlerinin iddiaları yeniden incelemesi gerektiğini duyurdu.

Yargıtay'ın kararı, Suriye'nin kuzeyindeki çimento fabrikasını çalışır durumda tutmak için IŞİD dahil silahlı örgütlere milyonlarca Euro ödemekle suçlanan Lafarge için ağır darbe anlamına geliyor.

Artık İsviçre merkezli Holcim'in bir parçası olarak faaliyet gösteren Lafarge, kendi iç soruşturmasının ardından, Suriye'deki yan kuruluşunun ülkede 2011'den sonra faaliyetlerini sürdürmek için silahlı gruplara ödeme yaptığını itiraf etmişti. Ancak çimento devi, Fransız sulh hakimleri tarafından yürütülen soruşturmada yöneltilen insanlığa karşı suça ortak olmak gibi ithamları reddetmişti.

2019'da bir alt mahkemenin Lafarge'ın insanlığa karşı suç işlediği iddialarını düşürmesi kararının doğru olup olmadığını değerlendiren Fransız Yargıtayı kararında, “bir kişi veya şirketin aktif olarak yer almasa bile, bu suçlara göz yumarak suç ortağı olabileceği” belirtildi.

Holcim hisselerinde sert düşüş

Lafarge'ın İsviçre şirketi Holcim Ltd ile birleşmesi sonucu doğan Holcim Ltd hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Lafarge’nin 2014’te Suriye'deki fabrikasının kapanmasından bir yıl sonra İsviçre şirketi Holcim Ltd ile birleşmesi sonucu LafargeHolcim şirketi kurulmuştu. Şirket Mayıs 2021’de adını Holcim Ltd olarak değiştirmişti. Şirketin satışları geçen yıl 23 milyar 142 milyon İsviçre Frangı (25,5 milyar dolar) olarak açıklanırken, 60’tan fazla ülkede yaklaşık 70 bin çalışanı bulunuyor.